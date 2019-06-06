Квитова может пропустить Уимблдон

Новости спорта: Экс-вторая ракетка мира испытывает проблемы со здоровьем.

Из-за надрыва связок левого предплечья Петра Квитова была вынуждена отказаться от выступления на Ролан Гаррос. Теперь же чешка сообщила, что под вопросом ее участие и на Уимблдоне.

"Шансы сыграть или не сыграть сейчас находятся вне моего контроля. Я не знаю, как буду себя чувствовать, но я сделаю все возможное, чтобы выступить на Уимблдоне", - цитирует Квитову Tennis World USA.

Квитова в прошлом году на Уимблдоне уже в первом раунде сенсационно проиграла белоруске Александре Саснович (4:6, 6:4, 0:6).

Петра Квитова дважды побеждала на Уимблдоне – в 2011 и 2014 годах.