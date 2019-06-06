Марченко проиграл на старте парного турнира в Литл-Роке

Новости спорта: Украинский теннисист Илья Марченко завершил свое выступление на "челленджере" в США.

"Baptist Health Little Rock Open" - ATP Challenger Tour

Литл-Рок, США • 3-9 июня • хард • $81,240

В первом круге парного турнира Илья Марченко и Чжан Чжичжэнь из Китая потерпели поражение от лидеров посева, пары Роберто Майтин (Венесуэла) / Джексон Витроу (США): 3-6, 4-6.

Соперники провели на корте чуть больше часа. Украинско-китайский дуэт в каждом сете проиграл по два гейма на своей подаче и выполнил по брейку.

Ранее Илья Марченко уступил на турнире в Литл-Рок в своем стартовом поединке в одиночном разряде.