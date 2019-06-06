Надежда Киченок остановилась в шаге от финала Ролан Гаррос-2019 в миксте

За путевку в финал соревнований Киченок и Куреши в трех сетах уступили посеянному под 2-м номером канадско-хорватскому тандему Габриэла Дабровски - Мате Павич - 7:6 (7:4), 1:6, 8:10.
В другом полуфинале Латиша Чань (Тайвань) и Иван Додиг (Хорватия) уверенно обыграли первую пару турнира Николь Мелихар (США) - Бруно Соарес (Бразилия) - 6:2, 6:1.
Надежда Киченок впервые в карьере виступала в миксте на Ролан Гаррос. Украинка улучшила свой результат выступлений в смешанном парном разряде на турнирах серии Grand Slam. В прошлом году на US Open в Нью-Йорке (США) Надежда дошла до четвертьфинала в паре с голландцем Уэсли Коольхофом.
Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня.