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Надежда Киченок остановилась в шаге от финала Ролан Гаррос-2019 в миксте

Надежда Киченок остановилась в шаге от финала Ролан Гаррос-2019 в миксте
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинско-пакистанский дуэт Надежда Киченок - Айсам-уль-Хак Куреши проиграл полуфинальний матч в миксте на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

За путевку в финал соревнований Киченок и Куреши в трех сетах уступили посеянному под 2-м номером канадско-хорватскому тандему Габриэла Дабровски - Мате Павич - 7:6 (7:4), 1:6, 8:10.

В другом полуфинале Латиша Чань (Тайвань) и Иван Додиг (Хорватия) уверенно обыграли первую пару турнира Николь Мелихар (США) - Бруно Соарес (Бразилия) - 6:2, 6:1.

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Надежда Киченок впервые в карьере виступала в миксте на Ролан Гаррос. Украинка улучшила свой результат выступлений в смешанном парном разряде на турнирах серии Grand Slam. В прошлом году на US Open в Нью-Йорке (США) Надежда дошла до четвертьфинала в паре с голландцем Уэсли Коольхофом.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня.

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Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Айсам-уль-Хак Куреши.
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