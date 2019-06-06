Свитолина сохранит место в топ-10 рейтинга WTA по итогам Ролан Гаррос-2019

Новости спорта: Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина останется в первой десятке мировой классификации в обновленном рейтинге.

Сегодняшнее поражение Симоны Халеп, а также проигрыш Мэдисон Кис в матчах 1/4 финала Ролан Гаррос обеспечат Элине Свитолиной 7 место в новом рейтинге WTA. Об этом сообщает БТУ.

Поединок Эшли Барти (Австралия, 8) - Мэдисон Кис (США, 14) закончился со счетом 6:3, 7:5, а действующая чемпионка Roland Garros румынская теннисистка Симона Халеп проиграла Аманде Анисимовой из США со счетом 2:6, 4:6.

На первой строчке рейтинга останется японка Наоми Осака, возглавляющая классификацию WTA с конца января.

Напомним, Элина Свитолина выбыла из борьбы по итогам третьего круга Ролан Гаррос, в котором проиграла Гарбине Мугурусе. Открытый чемпионат Франции украинка начинала на девятом месте.

Грунтовый турнир WTA Roland Garros серии Grand Slam с призовым фондом 21 млн 330 тыс. 500 евро продлится в Париже до 8 июня.