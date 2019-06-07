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Медведев с победы стартовал на "Турнире легенд" в Париже

Медведев с победы стартовал на "Турнире легенд" в Париже
11:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта: Украинский теннисист Андрей Медведев в паре с Хуаном Карлосом Ферреро одержал победу в своем стартовом матче на “Турнире легенд”, который проходит в Париже на кортах Открытого чемпионата Франции-2019.

Поединок Андрей Медведев (Украина)/Хуан Карлос Ферреро (Испания) - Джеймс Блэйк (США)/Марк Филиппуссис (Австралия) в группе А категории до 45 лет закончился со счетом 6:2, 7:5. Об этом сообщает БТУ.

Матч продолжался 64 минуты. Медведев и Ферреро реализовали 3 брейкпоинта из 7, а их соперники не воспользовались одним шансом на брейк за весь матч.

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Второй матч украинско-испанский дуэт сыграет против французов Николя Эскюде и Арно Клемана, проигравших в стартовом матче Блейку и Филиппуссису в двух сетах.

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Теннис, Новости тенниса, Андрей Медведев, Ролан Гаррос-2019.
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