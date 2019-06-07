Медведев в паре с Ферреро вышел в финал "Турнира легенд" на Ролан Гаррос-2019

Новости спорта: Украинец Андрей Медведев и испанец Хуан Карлос Ферреро выиграли свой второй матч в группе А на турнире "Ledends Trophy" в категории до 45 лет.

Медведев и Ферреро в двух сетах обыграли французскую пару Николя Эскюде / Арно Клеман: 6-3, 6-3. Напомним, вчера украинско-испанский тандем был сильнее дуэта Джеймс Блейк / Марк Филиппуссис.

Таким образом, благодаря двум победам на групповом этапе Андрей Медведев и Хуан Карлос Ферреро завоевали путевки в финал. Медведев стал чемпионом "Турнира легенд" в 2010 году (с Евгением Кафельниковым), а также был финалистом в сезоне-2017 (с Паулом Хаархёйсом). Ферреро и его испанский напарник Алекс Корретха в прошлом году завоевали титул в этой возрастной категории.

Соперниками теннисистов в финале станет пара, которая займет первое место в группе В, где пока были сыграны только две игры (Кафельников и Сафин победили дуэт Ллодра / Гросжан, но проиграли паре Хаас / Матье).

Финал соревнований пройдет в субботу, 8 июня.