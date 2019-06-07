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Определилась первая финалистка Ролан Гаррос-2019

Определилась первая финалистка Ролан Гаррос-2019
15:14 Сегодня Телеграф sportarena.com

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Маркета Вондрушова успешно преодолела стадию полуфинала — ее поединок против Йоханны Конты растянулся лишь на два сета.

Игра длилась 1 час и 47 минут. Стартовая партия началась для Вондрушовой сразу с двух проигранных геймов на своей подаче, но 19-летняя чешка быстро пришла в себя. В конце сета она реализовала два брейка, и в итоге отпраздновала победу со счетом 7:5.

Старт второй партии был за Йоханной Контой — она быстро повела с брейком, но Вондрушовой удалось установить паритет. Судьба второго сета в итоге решалась на тай-брейке, удача в котором улыбнулась Вондрушовой.

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Таким образом, 19-летняя Маркета Вондрушова стала второй финалисткой Ролан Гаррос. В финальном поединке 38-я ракетка мира будет противостоять австралийке Эшли Барти, которая во втором полуфинале одолела американку Аманду Анисимову.

WTA. Ролан Гаррос. 1/2 финала

Йоханна Конта (Великобритания, 26) — Маркета Вондрушова (Чехия, 38) 0:2 (5:7, 6:7).

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Йоханна Конта, Маркета Вондроушова.
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