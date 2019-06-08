Победительницей Ролан Гаррос впервые стала Барти

Новости спорта: Барти впервые выиграла «Ролан Гаррос», отдав лишь 4 гейма Вондроушовой.

Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции.

В финале восьмая сеяная Барти в двух сетах нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Барти трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Вондроушова подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

23-летняя Барти завоевала пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019, впервые выиграв турнир «Большого шлема».