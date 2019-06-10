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Украинец Молчанов одержал волевую победу на старте турнира в Штутгарте

Украинец Молчанов одержал волевую победу на старте турнира в Штутгарте
17:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Молчанов одержал волевую победу на старте парных соревнований турнира АТР в Штутгарте.

Украинский теннисист Денис Молчанов и Артем Ситак из Новой Зеландии смогли сломить сопротивление бразильско-индийского дуэта Марсело Демолинер/Дивидж Шаран на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Mercedes Cup в Штутгарте (Германия) с общим призовым фондом 630 тыс 800 евро.

Игра завершилась в понедельник на супер-тай-брейке - 5:7, 7:6 (16:14), 11:9.

Соперники провели на корте 1 час 48 минут.

В четвертьфинале турнира Молчанов и Ситак могут встретиться с первой сеяной парой соревнований Джон Пирс (Австралия)/Бруно Соарес (Бразилия), которая сыграет с немецким тандемом Тим Пюц/Ян-Леннард Штруфф.

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АТР, Денис Молчанов, Новости спорта, Новости тенниса.
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