Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Цуренко пробилась в 1/4 финала парного разряда турнира в Хертогенбоше

Цуренко пробилась в 1/4 финала парного разряда турнира в Хертогенбоше
18:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В паре с китаянкой Яфань Ван украинка смогла пройти дальше.

Леся Цуренко с победы стартовала в парном разряде турнира в Хертогенбоше. Украинка в паре с Яфань Ван в трех-сетовом поединке взяла верх над дуэтом Николь Мелихар/Квета Пешке.

Первый сет украинско-китайский дуэт напрочь провалил. Цуренко с Яфань Вань не взяли ни одного гейма, и в итоге потерпели поражение со счетом 0:6.

Вторая партия была уже гораздо лучше первой — Цуренко и Яфань Ван реализовали три брейка, и в итоге отпраздновали победу со счетом 6:3.

В третьем сете было проведение тай-брейка до десяти очков — Леся Цуренко и Яфань Ван оказались более удачливыми, и в итоге выиграли со счетом 10:7.

В четвертьфинале украинско/китайский дуэт будет противостоять победителям встречи Лидия Морозова/Сторм Сандерс — Кристина Плишкова/Барбора Штефкова.

WTA. Хертогенбош. Парный разряд. 1/8 финала

Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия) — Леся Цуренко (Украина)/Яфань Ван (Китай) 1:2 (6:0, 3:6, 7:10)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Леся Цуренко, Теннис, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
02 Реал определился с будущим Лунина
03 Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
04 Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
05 Португалия - победитель первой Лиги наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь