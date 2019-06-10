Цуренко пробилась в 1/4 финала парного разряда турнира в Хертогенбоше

Новости спорта: В паре с китаянкой Яфань Ван украинка смогла пройти дальше.

Леся Цуренко с победы стартовала в парном разряде турнира в Хертогенбоше. Украинка в паре с Яфань Ван в трех-сетовом поединке взяла верх над дуэтом Николь Мелихар/Квета Пешке.

Первый сет украинско-китайский дуэт напрочь провалил. Цуренко с Яфань Вань не взяли ни одного гейма, и в итоге потерпели поражение со счетом 0:6.

Вторая партия была уже гораздо лучше первой — Цуренко и Яфань Ван реализовали три брейка, и в итоге отпраздновали победу со счетом 6:3.

В третьем сете было проведение тай-брейка до десяти очков — Леся Цуренко и Яфань Ван оказались более удачливыми, и в итоге выиграли со счетом 10:7.

В четвертьфинале украинско/китайский дуэт будет противостоять победителям встречи Лидия Морозова/Сторм Сандерс — Кристина Плишкова/Барбора Штефкова.

WTA. Хертогенбош. Парный разряд. 1/8 финала

Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия) — Леся Цуренко (Украина)/Яфань Ван (Китай) 1:2 (6:0, 3:6, 7:10)