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Тим может сыграть с Сереной Уильямс в миксте

Тим может сыграть с Сереной Уильямс в миксте
08:19 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Доминик Тим предложил Серене Уильямс сыграть в миксте на Wimbledon.

Австрийский теннисист Доминик Тим, проигравший в финале "Ролан Гаррос" испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6, предложил американке Серене Уильямс сыграть в миксте на одном из турниров "Большого шлема".

Напомним, во время первой недели Открытого чемпионата Франции С. Уильямс отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам пришлось попросить австрийца побыстрее распрощаться с журналистами. 25-летнего уроженца Винер-Нойштадта это очень разозлило.

В итоге Тим отказался продолжить общение с журналистами в маленьком зале и не стал давать интервью телевидению.

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"Возникла большая шумиха, я до сих пор не пойму, почему так случилось. Серена — великая чемпионка, у неё огромные достижения. Чтобы закрыть вопрос, хотел бы сыграть с ней в миксте на Уимблдоне или US Open", — цитирует Тима ORF Sport.

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Серена Уильямс, WTA, Теннис, Новости тенниса, Доминик Тим.
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