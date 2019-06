Теннисист выполнил подачу с руки (Видео)

Австралиец Ник Кирьос не сумел пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв итальянцу Маттео Береттини со счётом 3:6, 4:6. В четвёртом гейме первого сета уроженец Канберры выполнил свой фирменный трюк — подачу с руки. В ходе розыгрыша Нику также пришлось исполнить «твиннер» (удар между ног). В итоге Кирьос всё же сумел выиграть очко.

За выход в четвертьфинал Маттео Берреттини поспорит с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под вторым номером.

New surface, same old Kyrgios @NickKyrgios #MercedesCup pic.twitter.com/9qsh5UUdyU

— Tennis TV (@TennisTV) 11 июня 2019 г.