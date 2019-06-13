Квитова пропустит теннисный турнир в Бирмингеме

Новости спорта: Чешская теннисистка Петра Квитова не готова начать выступления на травяном покрытии.

Пятая "ракетка" мира Петра Квитова сообщила, что не выступит на следующей неделе на турнире WTA Premier в Бирмингеме. Об этом сообщает БТУ.

Чешская теннисистка продолжает восстановление после травмы плеча, помешавшей ей выступить на Ролан Гаррос в Париже (Франция).

Третьей “ракетке” мира Каролине Плишковой (Чехия) организаторы Nature Valley Classic предоставили wild card. Она в шестой раз выступит в Бирмингеме.

Как сообщалось, на турнире в английском Бирмингеме на следующей неделе планирует выступить украинская теннисистка Даяна Ястремская, принявшая решение пропустить на этой неделе соревнования в английском городе Ноттингем с призовым фондом 250 тыс. долларов из-за простуды.