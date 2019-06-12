Цуренко проиграла Флипкенс на пути в четвертьфинал турнира WTA в Нидерландах

Результат поединка соответственно 32-й и 69-й "ракеток" мира - 6:7 (8:10), 5:7.
Встреча на корте длилась ровно 2 часа.
В 1/4 финала бельгийка встретится с победительницей матча Елена Рыбакин (Казахстан, 134) - Элисон Ван Ейтванк (Бельгия, 55).
Напомним, что ранее в парной сетке этих соревнований Цуренко и китаянка Ван Яфань одержали волевую победу над первой сеяной парой Николь Меликар/Квета Пешке (США/Чехия) - 0:6, 6:3, 10:7.
В четвертьфинале Лесю с партнершей ожидает игра против чешского тандема Кристина Плишкова/Барбора Штефкова.