Цуренко проиграла Флипкенс на пути в четвертьфинал турнира WTA в Нидерландах

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила в среду Кирстен Флипкенс из Бельгии в первом раунде турнира WTA в голландском городе Хертогенбос с призовым фондом 250 тыс долл.