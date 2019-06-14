Свитолина и Монфис расстались

Новости спорта: На следующей неделе первая ракетка Украины планирует выступить на турнире WTA Premier в Бирмингеме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает WeLoveTennis.

Звездная пара официально была в отношениях с января 2019 года. Первым звоночком к расставанию было удаление совместного аккаунта в Instagram, а сегодня издание получило информацию от источника приближенного к паре, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис все же расстались.

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась с 9-й на 7-ю позицию.

На следующей неделе Элина Свитолина будет стартовать на турнире в Бирмингеме. Последним же турниром с ее участием был Ролан Гаррос, который она покинула после поражения в третьем круге от Гарбинье Мугурусы.