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Свитолина и Монфис расстались

Свитолина и Монфис расстались
14:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта: На следующей неделе первая ракетка Украины планирует выступить на турнире WTA Premier в Бирмингеме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает WeLoveTennis.

Звездная пара официально была в отношениях с января 2019 года. Первым звоночком к расставанию было удаление совместного аккаунта в Instagram, а сегодня издание получило информацию от источника приближенного к паре, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис все же расстались.

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась с 9-й на 7-ю позицию.

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На следующей неделе Элина Свитолина будет стартовать на турнире в Бирмингеме. Последним же турниром с ее участием был Ролан Гаррос, который она покинула после поражения в третьем круге от Гарбинье Мугурусы.

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Элина Свитолина, WTA, Гаэль Монфис, Теннис, Новости тенниса.
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