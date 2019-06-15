Скачать
Суббота, 15.06.2019
Далакян - Таворнхам: результаты взвешивания (Видео)
Далакян - Таворнхам: результаты взвешивания (Видео)
Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
Зинченко догнал Ярмоленко по трансферной стоимости
Зинченко догнал Ярмоленко по трансферной стоимости
Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)
Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)

Манджукич победил Модрича на благотворительном теннисном турнире в Загребе

Манджукич победил Модрича на благотворительном теннисном турнире в Загребе
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Футболисты Лука Модрич (“Реал”) и Марио Манджукич (“Ювентус”) приняли участие в выставочных теннисных соревнованиях с участием звезд хорватского спорта.

Благотворительный теннисный турнир "Гейм, сет, Хорватия" состоялся 12 июня в Загребе. Об этом сообщает БТУ.

Проведение турнира поддержала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а среди участников были футболисты Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Иван Класнич, баскетболисты Боян Богданович и Дарио Шарич, гимнасты Том Србич и Марие Можник, легкоатлетка Сара Колак и другие.

Матчи прошли в формате парных тай-брейков, где напарниками гостей стали профессиональные теннисисты: Марин Чилич, Мате Павич, Иван Додиг, Иван Любичич, Ива Майоли, Марио Анчич, Ана Конюх.

Маррей назвал фаворитов Уимблдона

В финале дуэт Марио Манджукич/Патрик Юрина победил пару Лука Модрич/Марин Чилич со счетом 11:9.

В рамках выставочных соревнований, организованных Фондом Марина Чилича, состоялся сбор средств для строительства мультифункционального спортивного комплекса на востоке страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марио Манджукич, Теннис, Новости тенниса, Лука Модич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
02 Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2019 U-20
03 УЕФА рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
04 Бриедис - Гловацки, Дортикос - Табити: результаты взвешивания (Видео)
05 Челси определяется с главным тренером: названы кандидаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь