Манджукич победил Модрича на благотворительном теннисном турнире в Загребе

Новости спорта: Футболисты Лука Модрич (“Реал”) и Марио Манджукич (“Ювентус”) приняли участие в выставочных теннисных соревнованиях с участием звезд хорватского спорта.

Благотворительный теннисный турнир "Гейм, сет, Хорватия" состоялся 12 июня в Загребе. Об этом сообщает БТУ.

Проведение турнира поддержала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а среди участников были футболисты Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Иван Класнич, баскетболисты Боян Богданович и Дарио Шарич, гимнасты Том Србич и Марие Можник, легкоатлетка Сара Колак и другие.

Матчи прошли в формате парных тай-брейков, где напарниками гостей стали профессиональные теннисисты: Марин Чилич, Мате Павич, Иван Додиг, Иван Любичич, Ива Майоли, Марио Анчич, Ана Конюх.

Galerija: Modrić, Bogdanović i brojni sportaši zaigrali tenis na humanitarnom događanju Gem Set Hrvatskahttps://t.co/T3iA6RcJ55

チャリティーマッチの写真がたくさん(58枚)。モドリッチは白のウェアが似合うなと思ったらチームのユニが白だったね。マンジュキッチの口がベルディヒみたいにｗ pic.twitter.com/OuSudz0LTe — 小夜 (@sayobiyori) 14 июня 2019 г.

В финале дуэт Марио Манджукич/Патрик Юрина победил пару Лука Модрич/Марин Чилич со счетом 11:9.

В рамках выставочных соревнований, организованных Фондом Марина Чилича, состоялся сбор средств для строительства мультифункционального спортивного комплекса на востоке страны.