Украинка Калинина выиграла турнир ITF W25 в Чехии

Новости спорта: Молодая украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла первый трофей более чем за год.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF W25 в Чехии. В финале украинка обыграла болгарку Элицию Костову – 6:1, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа и 18 минут. За это время Калинина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 8 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Этот трофей стал для Калининой первым за более чем год. В предыдущий раз украинка выигрывала аналогичные соревнования в Джексоне.