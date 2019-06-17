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Свитолина начала травяной сезон с поражения

Свитолина начала травяной сезон с поражения
16:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Маргарите Гаспарян на теннисном турнире в Бирмингеме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) неудачно стартовала на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме, не сумев защитить прошлогодний четвертьфинал.

24-летняя украинка в первом круге в трех сетах уступила Маргарите Гаспарян из России (№62 WTA).

Бирмингем. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 3:6, 6:3, 4:6

Как и ожидалось, после всех своих проблем с травмами на траве Свитолина не смогла показать свой лучший теннис. Да и Гаспарян сегодня выглядело довольно неплохо. В первом сете россиянка вчистую переиграла украинку, делая практически все компоненты лучше соперницы. Маргарита лучше подавала, была острее и точнее. Даже козырей Свитолиной в движении не хватало, чтобы хоть как-то компенсировать блеклую игру.

Свитолина - седьмая ракетка мира

Во второй партии россиянка немного сбавила обороты, а Свитолина стала играть на порядок лучше. Из шести первых геймов Элина взяла 5, после чего в игре появилась интрига и пришлось дожимать в девятом гейме. Благо, с пятого матчбола все же получилось вынудить россиянку ударить в аут.

В финальной партии Гаспарян быстро повела с двумя брейками, Элина один сразу же отыграла, но не было видно вариантов, за счет которых она сегодня должна побеждать. Слишком много ошибок и неправильных решений – все то, что сопровождает первую ракетку Украины в последние месяцы. Перед Уимблдоном все очень плохо, кроме того, что защищать нечего.

Отметим, что это шестое поражение украинки в восьми последних матчах. Свитолина со следующей недели опустится на одну строчку. Также она может потерять еще одну позицию, если Арина Соболенко выиграет турнир.

Отметим, что Элина прервала победною серию в матчах с россиянками, которая насчитывала 9 поединков подряд. Предыдущий раз Свитолина проиграла россиянке еще в январе 2017 года (Australian Open, Павлюченкова).

 

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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