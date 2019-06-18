Бирмингем. Ястремская и Киченок вышли в 1/4 финала

Новости спорта: Ястремская и Киченок вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире WTA в Бирмингеме.

Китайско-украинский дуэт Ван Цян - Даяна Ястремская и украинско-американский тандем Надежда Киченок - Эбигейл Спирс пробились в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Ноттингеме (Великобритания) с призовым фондом $1,006 млн.

В первом круге Ван Цян и Даяна Ястремская со счетом 6:4, 7:6 (7:4) обыграли посеянных под первым номером Габриэлу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань, а Надежда Киченок и Эбигейл Спирс одержали волевую победу над британско-американской парой Гарриет Дарт - Винус Уильямс - 4:6, 7:6 (7:3), 10:7.

За выход в полуфинал турнира Ван Цян и Ястремская встретятся с австралийкой Эшли Барти и немкой Юлией Гёргес, а Надежда Киченок и Эбигейл Спирс сойдутся с победителями матча сестер из Тайваня Хао-Чин Чань и Латиши Чань против немецко-голландского дуэта Анна-Лена Грёнефельд - Деми Схюрс.