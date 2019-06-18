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Украинка Плоскина подала апелляцию в CAS на решение о пожизненной дисквалификации

Украинка Плоскина подала апелляцию в CAS на решение о пожизненной дисквалификации
22:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: БТУ

Новости спорта: Украинская теннисистка Елена Плоскина обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Елена Плоскина опровергает заявление следствия, что была замешана в организации договорных матчей и отказывалась сотрудничать с антикоррупционными органами. Об этом сообщает БТУ.

Украинская теннисистка объясняет, что электронные письма от организации приходили на несуществующий адрес. Юристы считают, что есть большой шанс сократить срок дисквалификации максимум до одного года.

Напомним, в мае украинская теннисистка Елена Плоскина была признана виновной в организации договорных матчей. Кроме пожизненной дисквалификации, включающей в себя запрет на посещение любых официальных турниров, организованных или одобренных руководящими теннисными органами, 22-летняя одесситка Елена Плоскина должна заплатить штраф в размере 20 тыс. долларов.

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В официальном пресс-релизе Tennis Integrity Unit (TIU) говорится, что Плоскина в октябре 2016 года представила другого игрока человеку, предлагавшему денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом. Также она признана виновной в том, что не сообщила в антикоррупционные органы о других двух случаях с договорными матчами, о которых была проинформирована.

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Теннис, Новости тенниса, Елена Плоскина.
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