Скачать
Вторник, 18.06.2019
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Платини арестован по подозрению в коррупции
Платини арестован по подозрению в коррупции
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)

Людмила Киченок сыграет в 1/4 финала парной сетки турнира WTA в Бирмингеме

Людмила Киченок сыграет в 1/4 финала парной сетки турнира WTA в Бирмингеме
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинская теннисистка Людмила Киченок преодолела во вторник стартовый круг парной сетки турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) с призовым фондом 1 млн 6 тыс 263 долл.

Украинско-американский дуэт Киченок/Ракель Атаво уверенно, за 1 час 9 минут, победил румынско-британскую пару Михаэла Бузарнеску/Хизер Уотсон - 6:4, 6:3.

В 1/4-й Людмила и Ракель встретятся со второй сеяной китайско-чешской парой Шувей Сэ/Барбора Стрыцова.

Напомним, ранее право сыграть в четвертьфинале завоевала сестра Людмилы Киченок Надежда, которая вместе с американкой Эбигейл Спирс встретится с победительницами матча сестер из Тайваня Хао-Чин Чань/Латиша Чань против немецко-голландского дуэта Анна-Лена Гренефельд - Деми Схюрс.

Стаховский одержал волевую победу на старте основной сетки турнира АТР в Галле

Достигла этой стадии и одесситка Даяна Ястремская, партнершей которой является китаянка Ван Цян. Их соперницы - австралийка Эшли Барти и немка Юлия Гергес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Людмила Киченок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тотти: Фонсека не должен был приезжать в Рому
02 Арум: Бой Уайлдер - Фьюри может обойти по цифрам поединок Мейвезер - Пакьяо
03 Зинченко отправился в отпуск в Москву
04 Роскошный гол Кавани бисиклетой на Копа Америка-2019 (Видео)
05 Президент ПСЖ: Больше не хочу терпеть поведение звезд команды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь