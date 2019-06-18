Людмила Киченок сыграет в 1/4 финала парной сетки турнира WTA в Бирмингеме

Новости спорта: Украинская теннисистка Людмила Киченок преодолела во вторник стартовый круг парной сетки турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) с призовым фондом 1 млн 6 тыс 263 долл.

Украинско-американский дуэт Киченок/Ракель Атаво уверенно, за 1 час 9 минут, победил румынско-британскую пару Михаэла Бузарнеску/Хизер Уотсон - 6:4, 6:3.

В 1/4-й Людмила и Ракель встретятся со второй сеяной китайско-чешской парой Шувей Сэ/Барбора Стрыцова.

Напомним, ранее право сыграть в четвертьфинале завоевала сестра Людмилы Киченок Надежда, которая вместе с американкой Эбигейл Спирс встретится с победительницами матча сестер из Тайваня Хао-Чин Чань/Латиша Чань против немецко-голландского дуэта Анна-Лена Гренефельд - Деми Схюрс.

Достигла этой стадии и одесситка Даяна Ястремская, партнершей которой является китаянка Ван Цян. Их соперницы - австралийка Эшли Барти и немка Юлия Гергес.