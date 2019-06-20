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Людмила Киченок снялась с парного четвертьфинала теннисного турнира в Бирмингеме

Людмила Киченок снялась с парного четвертьфинала теннисного турнира в Бирмингеме
19:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинка снялась с матча по ходу первого сета.

Украинская теннисистка Людмила Киченок из-за травмы не смогла продолжить матч 1/4 финала парной сетки турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) с призовым фондом 1 млн 6 тыс 263 долл.

Встреча Людмила Киченок/Ракель Атаво (США) - Шувей Се (Китай)/Барбора Стрицова (Чехия) было остановлена в первом сете при счете 4:1 в пользу соперниц украинского-американской пары.

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Завтра свой шанс пробиться в парный полуфинал в Бирмингеме попытается использовать сестра Людмилы Киченок Надежда, партнершей которой является американка Эбигейл Спирс. Играть дуэт будет против 4-х номеров посева Анны-Лены Гренефельд (Германия) и Деми Схюрс (Голландия).

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Теннис, Новости тенниса, Людмила Киченок.
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