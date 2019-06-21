Энди Маррей сыграет на Уимблдоне

Новости спорта: Маррей сыграет в парном турнире Уимблдона, его напарником станет француз Эрбер.

Энди Маррей подтвердил, что примет участие в парном турнире Уимблдона, передает Sky Sports.

Также знаменитый шотландец назвал имя своего будущего напарника: им станет француз Пьер-Юг Эрбер, занимающий 43-е место в мировом одиночном рейтинге.

Сегодня Маррей впервые с января вышел на корт, в тандеме с испанцем Фелисиано Лопесом выиграв матч первого раунда на парном турнире в Лондоне.

В начале марта Энди признался, что больше не испытывает болей в бедре после перенесенной в январе операции по обновлению тазобедренного сустава. Первую тренировку с мячами после операции Маррей провел в конце марта.

До сегодня шотландец не играл с январьского Australian Open, где экс-лидер мирового рейтинга в первом раунде проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Перед стартом соревнований теннисист намекнул, что турнир в Австралии может стать последним в его карьере.

Грядущий Уимблдон пройдет в период 1-14 июля.