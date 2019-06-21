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Украинка Ястремская - лидер посева в квалификации турнира WTA в Истборне

Украинка Ястремская - лидер посева в квалификации турнира WTA в Истборне
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Даяна Ястремская является лидером посева в квалификации турнира WTA в Истборне.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поборется за место в основной сетке "Премьера" в Великобритании.

Даяна Ястремская является лидером посева в квалификации турнира Nature Valley International — WTA Premier в Истборне с призовым фондом 998 тыс. 712 долларов. Об этом сообщает БТУ.

Первой соперницей украинской теннисистки станет обладательница wild card британка Фрея Кристи.

Даяна Ястремская занимает 35 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Фрея Кристи — 553-е.

Турнир WTA серии Premier стартует в Истборне 23 июня. Его действующей чемпионкой является Каролин Возняцки (Дания).

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Напомним, вчера Даяна Ястремская остановилась в 1/4 финала парного турнира WTA в Бирмингеме. Ястремская и китаянка Ван Цян не смогли составить достойную конкуренцию "рейтинговому" тандему Эшли Барти (Австралия)/Юлия Гергес (Германия).

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АТР, Новости спорта, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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