Украинка Ястремская - лидер посева в квалификации турнира WTA в Истборне

Новости спорта: Даяна Ястремская является лидером посева в квалификации турнира WTA в Истборне.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поборется за место в основной сетке "Премьера" в Великобритании.

Даяна Ястремская является лидером посева в квалификации турнира Nature Valley International — WTA Premier в Истборне с призовым фондом 998 тыс. 712 долларов. Об этом сообщает БТУ.

Первой соперницей украинской теннисистки станет обладательница wild card британка Фрея Кристи.

Даяна Ястремская занимает 35 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Фрея Кристи — 553-е.

Турнир WTA серии Premier стартует в Истборне 23 июня. Его действующей чемпионкой является Каролин Возняцки (Дания).

Напомним, вчера Даяна Ястремская остановилась в 1/4 финала парного турнира WTA в Бирмингеме. Ястремская и китаянка Ван Цян не смогли составить достойную конкуренцию "рейтинговому" тандему Эшли Барти (Австралия)/Юлия Гергес (Германия).