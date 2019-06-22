Накануне Уимбодона Свитолина и Цуренко выступят в Истборне

Новости спорта: Свитолина и Цуренко выступят в основной сетке турнира WTA в Истборне.

Лучшие по рейтингу украинские теннисистки накануне Уимбодона-2019 сыграют в Великобритании на турнире WTA в Истборне.

Призовой фонд соревнований составляет 998 тыс 712 долл, сообщает BTU.

Седьмая "ракетка" мира Свитолина начнет играть со второго круга. Первой соперницей украинки станет победительница матча Ализе Корне (Франция) - Хизер Уотсон (Великобритания). Ранее Свитолина дважды выступала в Истборне: в 2013 году она не смогла пройти квалификацию, а в 2015-м проиграла в стартовом матче (втором круге) именно Хизер Уотсон.

Цуренко (№32 WTA) в первом круге встретится с Юлией Гёргес из Германии (№19). Теннисистки по три раза обыграли друг друга, но в последних двух матчах сильнее біла Гёргес. Цуренко в четвёртый раз приехала в Истборн: в 2015 году она уступила квалификации, в 2016-м дошла до второго круга, а в 2017-му уступила в первом раунде.