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Истборн: определилась соперница Свитолиной по второму кругу

Истборн: определилась соперница Свитолиной по второму кругу
19:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Элина на старте соревнований сыграет против Ализе Корне.

Французская теннисистка Ализе Корне (№56 WTA) выиграла поединок первого круга на травяном турнире серии Премьер в Истборне.

В стартовом матче на турнире Корне в двух сетах разобралась с Хизер Уотсон из Великобритании (№122 WTA).

Истборн. Первый круг

Ализе Корне (Франция) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:5, 6:2

Таким образом, во втором круге Корне сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая за счет высокого номера посева пропускала первый раунд.

Отметим, что Свитолина и Корне ранее провели шесть матчей, в четырех из которых победу праздновала украинка.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Ализе Корне.
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