Истборн: определилась соперница Свитолиной по второму кругу

Французская теннисистка Ализе Корне (№56 WTA) выиграла поединок первого круга на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
В стартовом матче на турнире Корне в двух сетах разобралась с Хизер Уотсон из Великобритании (№122 WTA).
Истборн. Первый круг
Ализе Корне (Франция) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:5, 6:2
Таким образом, во втором круге Корне сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая за счет высокого номера посева пропускала первый раунд.
Отметим, что Свитолина и Корне ранее провели шесть матчей, в четырех из которых победу праздновала украинка.