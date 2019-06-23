Истборн: определилась соперница Свитолиной по второму кругу

Новости спорта: Элина на старте соревнований сыграет против Ализе Корне.

Французская теннисистка Ализе Корне (№56 WTA) выиграла поединок первого круга на травяном турнире серии Премьер в Истборне.

В стартовом матче на турнире Корне в двух сетах разобралась с Хизер Уотсон из Великобритании (№122 WTA).

Истборн. Первый круг

Ализе Корне (Франция) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:5, 6:2

Таким образом, во втором круге Корне сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая за счет высокого номера посева пропускала первый раунд.

Отметим, что Свитолина и Корне ранее провели шесть матчей, в четырех из которых победу праздновала украинка.