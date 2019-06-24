Стаховский выиграл первый матч на Уимблдоне

Новости спорта: Первый круг Уимблдона для украинца Сергея Стаховского получился удачным.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№139 ATP) удачно стартовал в квалификации Уимблдона.

В первом круге отборочного турнира украинец в двух сетах разобрался с Дарианом Кингом (№139 ATP) из Барбадоса.

Уимблдон. Четвертьфинал квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:3, 6:2

Во втором круге Стаховский, посеянный под 17-м номером, сыграет против Эндрю Харриса (№220 ATP) или Энрике Лопеса-Переса (№211 ATP).

Ранее сообщалось, Сергей Стаховский потерял очки за прошлогоднюю победу на челленджере в Илкли и опустился на 16 позиций в рейтинге ATP.