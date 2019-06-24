Стаховский выиграл первый матч на Уимблдоне

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№139 ATP) удачно стартовал в квалификации Уимблдона.
В первом круге отборочного турнира украинец в двух сетах разобрался с Дарианом Кингом (№139 ATP) из Барбадоса.
Уимблдон. Четвертьфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:3, 6:2
Во втором круге Стаховский, посеянный под 17-м номером, сыграет против Эндрю Харриса (№220 ATP) или Энрике Лопеса-Переса (№211 ATP).
Ранее сообщалось, Сергей Стаховский потерял очки за прошлогоднюю победу на челленджере в Илкли и опустился на 16 позиций в рейтинге ATP.