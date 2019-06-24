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Стаховский в обновленном рейтинге ATP потерял 16 позиций

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Стаховский в обновленном рейтинге ATP потерял 16 позиций
11:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Первая десятка рейтинга ATP лучших теннисистов мира осталась без изменений.

На прошлой недели мужчины играли два турнира категории ATP 500 (Лондон и Галле). Любопытно, что оба титула достались опытным 37-летним теннисистам: Роджеру Федерере и Фелисиано Лопесу. И если 10-й трофей швейцарца в Галле никого не удивили, то испанец не выигрывал турниров ATP ровно два года.

Благодаря этому триумфу, Лопес поднялся сразу на 60 позиций в мировом рейтинге и немного не дотянул до топ-50. Финалисты обоих турниров Жиль Симон и Давид Гоффен добавили 13 и 10 строчек соответственно и вернулись в топ-30.

В первой десятке без изменений.

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял очки за прошлогоднюю победу на челленджере в Илкли и опустился на 16 позиций. У остальных наших спортсменом мало что изменилось.

В Чемпионской гонке есть несколько перестановок. Александр Зверев вернулся в число восьми лучших, подвинув Фабио Фоньини. Также сделали рокировку Даниил Медведев и Кеи Нисикори.

 

Эшли Барти - новая первая ракетка мира

Ранее сообщалось, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает восьмое место в обновленном 24 июня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Сергей Стаховский, Теннис, Роджер Федерер, ATP.
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