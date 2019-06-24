Рейтинг WTA возглавила Барти, Свитолина потеряла одну позицию

Новости спорта: В обновленном рейтинге WTA украинские теннисистки преимущественно потеряли свои позиции.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает восьмое место в обновленном 24 июня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолину, в активе которой 3868 очков, опередила румынка Симона Халеп (3963).

Леся Цуренко (1587) опустилась на 33-е место (-1), Даяна Ястремская (1504) - на 36-е (-1), Екатерина Козлова (840) осталась 67-й.

Рейтинг WTA впервые возглавила австралийка Эшли Барти (6540), которая сместила на вторую строчку списка японку Наоми Осаку (6377). Далее идут чешки Каролина Плишкова (5685) и Петра Квитова (4555), голландка Кики Бертенс (5425) и немка Анжелика Кербер (4685).

На этой неделе Свитолина, Цуренко и Ястремская выступят на турнире WTA серии Premier в Истборне (Великобритания) с призовым фондом $998,712 тыс.