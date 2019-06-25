Матчи Свитолины и Цуренко в Истборне прервали из-за дождя

Новости спорта: Свитолина и Цуренко доиграют матчи турнира WTA в Истборне сегодня.

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко не смогли в понедельник доиграть поединки турнира WTA в Истборне (Великобритания) с призовым фондом 998 тыс 712 долл.

Из-за дождя организаторы соревнований приняли решение досрочно завершить игровой день.

Первая "ракетка" Украины Свитолина (№8 WTA) во втором раунде встречается с француженкой Ализе Корне (55). Пока украинка уступает - 3:6, 1:2. В третьем круге победительница выходит на лучшую теннисистку пары Дарья Гаврилова (Австралия, 78) - Шуай Чжан (Катай, 51).

Цуренко (№33 WTA) на момент остановки в первом раунде переигрывала Зарину Дияс (89) из Казахстана - 6:2, 3:0. В случае успеха, украинка встретится с Ребеккой Петерсон из Швеции (№66 WTA).

Турнир в Истборне продлится до 29 июня.