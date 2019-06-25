Стаховский во втором туре квалификации Уимблдона сыграет против Харриса

Новости спорта: Сергей Стаховский рассказал о подготовке к матчу второго круга квалификации на турнире “The Championships, Wimbledon” серии Grand Slam в Лондоне.

Сергей Стаховский, который сыграет во втором круге квалификации Уимблдона против австралийца Эндрю Харриса, в частности, отметил, что мало знает о своем сопернике, но имеет время на подготовку к матчу.

“В первом круге он обыграл испанца Энрике Лопеса-Переса. Когда я вышел из душа, их матч уже завершился. Но его смотрел мой тренер. Он видел австралийца в деле. Я знаю, как выглядит Харрис, но на корте никогда не пересекались. Ничего - у меня есть два дня посмотреть его матчи в Интернете. Определим, какие у него слабые и сильные стороны, и сформируем план на игру.

Единственное - в субботу я приболел немножко, но еще есть время подлечиться, и к матчу второго круга, надеюсь, все будет нормально”, - цитирует Стаховского БТУ.

Также украинский теннисист рассказал о своем тренере: “Я сейчас тренируюсь в Германии в клубе BreakPoint - Base. Именно там проводится турнир в Халле. Со мной сейчас здесь немецкий специалист Риманн Буркхард. Он ранее работал с нашим Ильей Марченко”.

Как сообщалось, 24 июня в Лондоне украинский теннисист Сергей Стаховский победил представителя Барбадоса Дериана Кинга (№192 ATP) в 1/4 финала квалификации Уимблдонского теннисного турнира с общим призовым фондом 38 млн фунтов.

Во втором раунде Сергей Стаховский встретится с 25-летним представителем Австралии Эндрю Харрисом (АТР 220). Для игроков это будет первый очный поединок.

Соревнования основной сетки стартуют в Уимблдоне 1 июля и продлятся до 14 июля. Его действующим чемпионом является Новак Джокович (Сербия).