Надаль жестко раскритиковал организаторов Уимблдона

Новости спорта: Испанец недоволен системой посева на турнире.

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал организаторов турнира Уимблдона за то, что они не учитывают статус и достижения спортсмена при посеве.

"Уимблдон является особенным турниром, он отличается от других: здесь нас может ждать уйма сюрпризов. Это единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом все, что хотят.

Им неважно, буду ли я вторым или третьим номером во время посева. В любом случае, я должен показывать высококлассную игру и упорно работать, чтобы побеждать.

Однако то, что на Уимблдоне так поступают с посевом, не кажется мне правильным. Так думаю не только я, но и другие теннисисты. Здесь не уважают статус, который игроки заработали по ходу сезона", - приводит слова Надаля Twitter Tenis en Movistar+.