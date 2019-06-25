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Надаль жестко раскритиковал организаторов Уимблдона

Надаль жестко раскритиковал организаторов Уимблдона
13:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Испанец недоволен системой посева на турнире.

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал организаторов турнира Уимблдона за то, что они не учитывают статус и достижения спортсмена при посеве.

"Уимблдон является особенным турниром, он отличается от других: здесь нас может ждать уйма сюрпризов. Это единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом все, что хотят.

Им неважно, буду ли я вторым или третьим номером во время посева. В любом случае, я должен показывать высококлассную игру и упорно работать, чтобы побеждать.

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Однако то, что на Уимблдоне так поступают с посевом, не кажется мне правильным. Так думаю не только я, но и другие теннисисты. Здесь не уважают статус, который игроки заработали по ходу сезона", - приводит слова Надаля Twitter Tenis en Movistar+.

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Уимблдон, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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