Трое украинок вошли в число сеяных Уимблдона-2019

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила 8-й номер посева.

Стал известен посев основных сеток Уимблдона борьба в которых начнется в первый день июля, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В женской сетке одиночного разряда Элина Свитолина получила 8-й номер посева, а киевлянка Леся Цуренко замкнула список из 32-х сеяных. Первой идет Эшли Барти, второй Наоми Осака.

В парном разряде 16-й номер посева достался Людмиле Киченок вместе с американкой Ракель Атава.

У мужчин третья ракетка мира Роджер Федерер стал вторым сеяным, опередив вторую ракетку мира Рафаэля Надаля. Первым номером является серб Новак Джокович.

Добавим, что кроме Свитолиной и Цуренко у женщин в одиночном разряде также выступит наши Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.