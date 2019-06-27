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Ни один из украинцев не сумел выйти в финал квалификации Уимблдона-2019

Ни один из украинцев не сумел выйти в финал квалификации Уимблдона-2019
16:05 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Стаховский впервые с 2009 года не выступит в основной сетке турнира.

Последние три представителя Украины по теннису проигрывают в отборе на Уимблдон, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В мужской сетке первая ракетка Украины Сергей Стаховский в трех сетах уступил Эндрю Харрису из Австралии - 6:3, 3:6, 3:6.

Поражение настигла и Илью Марченко, который умудрился проиграть в матче ведя в счете 6:2, 5:1 с 20-летним Атилле Балашем - 6:2, 6:7 (5), 3:6.

Трое украинок вошли в число сеяных Уимблдона-2019

Заключительная представительница Украины среди женщин Ангелина Калинина потерпела фиаско от 13-й сеяной Мари Боузковои из Чехии - 0:6, 5:7.

Стоит отметить, что Стаховский впервые с 2009 года не сможет выступить в основе Уимблдона.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса, Уимблдон-2019.
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