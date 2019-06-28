Скачать
Пятница, 28.06.2019
Украинка Соловей стала чемпионкой Европейских игр-2019 по велоспорту на треке
Украинка Соловей стала чемпионкой Европейских игр-2019 по велоспорту на треке
Караваев подписал контракт с Динамо
Караваев подписал контракт с Динамо
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Биатлонист Пидручный хочет попробовать себя в политике
Биатлонист Пидручный хочет попробовать себя в политике

Во Франции в 2020 году пройдет новый теннисный турнир WTA

Во Франции в 2020 году пройдет новый теннисный турнир WTA
04:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Во Франции состоится новый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Open 6ème Sens".

Турнир Open 6ème Sens пройдет в начале марта 2020 года в Лионе. Об этом сообщает БТУ. Соревнования состоятся 2-8 марта на крытых хардовых кортах Palais des Sports de Gerland.

Это будет третий международный турнир для Лиона в 2020 году: в мае здесь состоится турнир АТР-250, а в июне - большой "челленджер".

Ни один из украинцев не сумел выйти в финал квалификации Уимблдона-2019

Ранее WTA объявила о новом турнире серии International, который пройдет в Нью-Йорке (США) за неделю до Открытого чемпионата США.

Сейчас в Ассоциации рассматривают варианты добавления еще двух турниров в преддверии US Open-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Караваев подписал контракт с Динамо
02 Динамо сыграет с Полесьем: где и когда смотреть игру
03 Во Вторую лигу чемпионата Украины по футболу войдут 7 новых команд
04 Украинка Черкасова завоевала "бронзу" на Европейских играх-2019
05 Украинка Соловей стала чемпионкой Европейских игр-2019 по велоспорту на треке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь