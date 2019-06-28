Во Франции в 2020 году пройдет новый теннисный турнир WTA

Новости спорта: Во Франции состоится новый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Open 6ème Sens".

Турнир Open 6ème Sens пройдет в начале марта 2020 года в Лионе. Об этом сообщает БТУ. Соревнования состоятся 2-8 марта на крытых хардовых кортах Palais des Sports de Gerland.

Это будет третий международный турнир для Лиона в 2020 году: в мае здесь состоится турнир АТР-250, а в июне - большой "челленджер".

Ранее WTA объявила о новом турнире серии International, который пройдет в Нью-Йорке (США) за неделю до Открытого чемпионата США.

Сейчас в Ассоциации рассматривают варианты добавления еще двух турниров в преддверии US Open-2020.