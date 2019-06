Кори Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

Теннисистка из США Кори Гауфф обыграла бельгийку Гретье Миннен (6:1, 6:1) в финале квалификационного раунда Уимблдона. Это позволило ей стать самой молодой участницей в истории турнира.

На момент выхода в основную сетку Уимблдона теннисистке было 15 лет и 122 дня.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом – 6:3, 3:6, 3:6.

