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Кори Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

Кори Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона
11:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: На момент выхода в основную сетку американской теннисистке было 15 лет и 122 дня.

Теннисистка из США Кори Гауфф обыграла бельгийку Гретье Миннен (6:1, 6:1) в финале квалификационного раунда Уимблдона. Это позволило ей стать самой молодой участницей в истории турнира.

На момент выхода в основную сетку Уимблдона теннисистке было 15 лет и 122 дня.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом – 6:3, 3:6, 3:6.

Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Вылет Сергея оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

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Уимблдон, Теннис, Новости тенниса, Кори Гауфф.
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