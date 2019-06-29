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Определились соперники украинцев в парном разряде Уимблдона-2019

Определились соперники украинцев в парном разряде Уимблдона-2019
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Стали известны оппоненты представителей украинского тенниса в парных соревнованиях турнира серии Grand Slam в Уимблдоне (Великобритания), который пройдет 1-13 июля.

Леся Цуренко и Александра Соснович (Беларусь) в первом раунде сыграют против швейцарки Тимеи Бачински и Бернарды Перы из США. Даяна Ястремская и Анастасия Потапова (Россия) начнут парный Уимблдон матчем против американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риск.

Результаты жеребьевки других пар с участием украинок:

Людмила Киченок/Ракель Атаво (США) - Мэнди Минелла (Люксембург)/Хизер Уотсон (Великобритания)

Надежда Киченок/Эбигейл Спирс (США) - Андреа Петкович (Германия)/София Кенин (США)

Уимблдон-2019: украинки узнали своих соперниц на старте турнира

Екатерина Козлова/Арина Родионова (Австралия) - Дарья Юрак (Хорватия)/Катарина Среботник (Словения).

В мужской парной сетке украинец Денис молчанов и словак Игор Зеленай в первом круге будут экзаменовать опытных американских братьев Боба и Майка Брайанов.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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