Определились соперники украинцев в парном разряде Уимблдона-2019

Новости спорта: Стали известны оппоненты представителей украинского тенниса в парных соревнованиях турнира серии Grand Slam в Уимблдоне (Великобритания), который пройдет 1-13 июля.

Леся Цуренко и Александра Соснович (Беларусь) в первом раунде сыграют против швейцарки Тимеи Бачински и Бернарды Перы из США. Даяна Ястремская и Анастасия Потапова (Россия) начнут парный Уимблдон матчем против американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риск.

Результаты жеребьевки других пар с участием украинок:

Людмила Киченок/Ракель Атаво (США) - Мэнди Минелла (Люксембург)/Хизер Уотсон (Великобритания)

Надежда Киченок/Эбигейл Спирс (США) - Андреа Петкович (Германия)/София Кенин (США)

Екатерина Козлова/Арина Родионова (Австралия) - Дарья Юрак (Хорватия)/Катарина Среботник (Словения).

В мужской парной сетке украинец Денис молчанов и словак Игор Зеленай в первом круге будут экзаменовать опытных американских братьев Боба и Майка Брайанов.