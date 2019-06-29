Бондаренко передумала завершать теннисную карьеру

Новости спорта: Теннисистка возобновила тренировки после рождения ребенка.

Катерина Бондаренко в ближайшее время должна вернуться на корт, сообщает портал Btu.org.ua. По данным источника, украинская теннисистка планирует сыграть на турнире в Ташкенте, а затем продолжить активные выступления на других соревнованиях.

Бондаренко находилась вне игры с августа прошлого года по причине беременности. Последним турниром, на котором выступала украинка, был US Open.

В марте Бондаренко родила девочку Еву. Также у теннисистки есть старшая дочь Карина, которой в этом году исполнилось 6 лет.

Катерина Бондаренко выиграла турнир Большого шлема в Австралии в 2008 году в парном разряде вместе со своей сестрой Аленой. Также на счету теннисистки победы в пяти турнирах WTA и выигрыш юниорского Уимблдона в 2004-м году.