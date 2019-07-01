Свитолина: Могу отлично играть на траве

Новости спорта: Украинская теннисистка с победы стартовала на Уимблдоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Дарьей Гавриловой в первом круге Уимблдона. Также украинка поделилась ожиданием от грядущей игры второго круга против Маргариты Гаспарян.

«Сейчас каждая теннисистка в форме. В наши дни у всех есть тренер по фитнесу, ментальный тренер, у всех по 20 тренеров. Вот почему каждая находится в боевой готовности, чтобы обыграть тебя, когда мы выходим на корт. Это очень тяжело и к этому нужно быть готовой, нужно быть готовой к любым испытаниям.

В прошлом году я выступила на Уимблдоне не очень хорошо, но за год до этого показала отличный результат. Думаю, что я могу отлично играть на траве. Мне просто нужно быть действительно сфокусированной на том, что я должна делать на корте. Для меня очень важно концентрироваться на каждом матче и не забегать наперед.

Если говорить о предстоящем поединке с Маргаритой Гаспарян, то сейчас я чувствую себя чуть более готовой. Я чувствую себя лучше. Мне лучше удалось восстановиться после моей травмы, так что я чувствую себя лучше физически. Посмотрим, как я буду себя чувствовать в день игры, но в любом случае я постараюсь сыграть как-то иначе на приеме и на подаче. Пока план такой. Я еще поговорю с моим тренером и он, наверное, пересмотрит, что я делала не так в той игре. Это был довольно упорный матч, в конце все решил только один брейк, я наделала каких-то глупых ошибок, как всегда», - сказала Свитолина.

Матч второго круга Свитолина - Гаспарян состоится 3 июля.