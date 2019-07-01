Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Свитолина: Могу отлично играть на траве

Свитолина: Могу отлично играть на траве
17:38 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинская теннисистка с победы стартовала на Уимблдоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Дарьей Гавриловой в первом круге Уимблдона. Также украинка поделилась ожиданием от грядущей игры второго круга против Маргариты Гаспарян.

«Сейчас каждая теннисистка в форме. В наши дни у всех есть тренер по фитнесу, ментальный тренер, у всех по 20 тренеров. Вот почему каждая находится в боевой готовности, чтобы обыграть тебя, когда мы выходим на корт. Это очень тяжело и к этому нужно быть готовой, нужно быть готовой к любым испытаниям.

В прошлом году я выступила на Уимблдоне не очень хорошо, но за год до этого показала отличный результат. Думаю, что я могу отлично играть на траве. Мне просто нужно быть действительно сфокусированной на том, что я должна делать на корте. Для меня очень важно концентрироваться на каждом матче и не забегать наперед.

Если говорить о предстоящем поединке с Маргаритой Гаспарян, то сейчас я чувствую себя чуть более готовой. Я чувствую себя лучше. Мне лучше удалось восстановиться после моей травмы, так что я чувствую себя лучше физически. Посмотрим, как я буду себя чувствовать в день игры, но в любом случае я постараюсь сыграть как-то иначе на приеме и на подаче. Пока план такой. Я еще поговорю с моим тренером и он, наверное, пересмотрит, что я делала не так в той игре. Это был довольно упорный матч, в конце все решил только один брейк, я наделала каких-то глупых ошибок, как всегда», - сказала Свитолина.

Матч второго круга Свитолина - Гаспарян состоится 3 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Уимблдон-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
02 "Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
03 Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
04 Тимоти Брэдли сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Уайт: Второго Макгрегора уже не будет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь