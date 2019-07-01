Наоми Осака сенсационно проиграла на старте Уимблдона 2019

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, не смогла выйти во второй круг. Бывшая первая ракетка мира неожиданно уступила Юлии Путинцевой из Казахстана со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.
В активе Осаки 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Путинцева трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.
За выход в третий круг Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич, которая стартовала с победы над Игой Свёнтек из Польши — 6:2, 7:6 (7:3).
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.