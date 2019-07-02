Шарапова снялась с Уимблдона 2019

Новости спорта: Мария Шарапова не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона с Полин Пармантье.

При счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу француженки российская теннисистка отказалась от продолжения борьбы. Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Шарапова перед третьим сетом вызвала на корт врача из-за проблем с рукой.

Россиянка в ходе матча ни разу не смогла подать навылет, совершив при этом 8 двойных ошибок. Она реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Пармантье подала 2 эйса, совершила 3 двойных ошибки, но смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде француженка встретится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая в первом круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур – 6:2, 7:5. Поединок состоится 4 июля, начало — в 13:00.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.