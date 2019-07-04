Свитолина отметилась рекордным розыгрышем на Уимблдоне-2019 (Видео)

Новости спорта: Свитолина и Гаспарян отыграли один из самых затяжных розыгрышей на Уимблдоне в этом году.

Первая “ракетка” Украины и ее соперница во втором раунде Уимблдона-2019 российская теннисистка Маргарита Гаспарян отыграли один из самых затяжных розыгрышей на турнире в Лондоне.

Теннисистки во время одного из розыгрышей совершили 25 ударов - это действующий рекорд в женской сетке соревнований в текущем розыгрыше Уимблдона. Об этом сообщает БТУ.

Такой же по количеству ударов розыгрыш провели также Коре Гауфф и Магдалена Рыбарикова.

Как сообщалось, лидер украинского тенниса Элина Свитолина (№8 WTA) вышла в третий раунд Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов. Во время поединка 2-го круга ее соперница - россиянка Маргарита Гаспарян (62) из-за травмы отказалась от продолжения игры. На тот момент счет на табло был 5:7, 6:5.

В третьем круге Уимблдона-2019 украинка встретится с гречанкой Марией Саккаре (32).