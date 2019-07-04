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Ястремская входит в топ-5 авторов самых быстрых подач на Уимблдоне-2019

Ястремская входит в топ-5 авторов самых быстрых подач на Уимблдоне-2019
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская входит в топ-5 авторов самых быстрых подач на Уимблдонском турнире, который сейчас проходит в Лондоне.

Скорость подач Даяны Ястремской на Уимблдоне-2019 достигает 115 миль в час, что является пятым результатом в рейтинге. Самой быстрой на данный момент является 37-летняя американка Серена Уильямс - 122 мили в час. Об этом сообщает БТУ.

Топ-5 авторов самых быстрых подач турнира в Лондоне среди женщин выглядит так:

Уимблдон-2019: Ястремская и Плишкова лидируют по эйсам

1. 122 мили в час - Серена Уильямс;

2. 118 м/ч - Наоми Осака, Винус Уильямс;

3. 117 м/ч - Сэм Стосур, Полин Парментье, Беатрис Хаддад-Майя;

4. 116 м/ч - Коре Гауфф, Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Онс Жабер;

5. 115 м/ч - Даяна Ястремская, Эшли Барти.

Также Даяна Ястремская вместе с чешкой Каролиной Плишковой лидирует на Уимблдоне-2019 по количеству подач на вылет (эйсов). Обе теннисистки выполнили по 15 эйсов.

Как сообщалось, 3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) победила американку Софию Кенин (28) во втором раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс. фунтов. 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые выступит в третьем круге соревнований в Лондоне. За дебют в 1/8 финала на турнирах Grand Slam украинка поспорит с Викторией Голубич из Швейцарии.

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Уимблдон-2019.
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