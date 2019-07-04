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Уимблдон-2019: Надежда Киченок прошла во 2-й раунд парных соревнований

Уимблдон-2019: Надежда Киченок прошла во 2-й раунд парных соревнований
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинская теннисистка Надежда Киченок преодолела первый круг парного разряда Уимблдонского теннисного турнира-2019.

Вместе с американкой Эбигейл Спирс украинка в трех сетах обыграла тандем София Кенин (США) - Андреа Петкович (Германия) - 4:6, 6:0, 6:4.

Соперницы провели на лондонском корте 1 час 34 минуты.

В следующем раунде украинский-американский дуэт встретится с 12-й сеяной парой Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Юханна Ларссон (Швеция).

Как информировало агентство, ранее во второй раунд парных соревнований Уимблдона-2019 вышли украинки Леся Цуренко (вместе с белоруской Александрой Соснович) и Екатерина Козлова (с австрелийкою Ариной Родионовой).

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Сегодня на корт также выйдет украинско-руссийский дуэт Даяна Ястремская/Анастасия Потапова, который сыграет с американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риск. Украинско-американская пара Людмила Киченок/Ракель Атаво, в свою очередь, проведет матч против Мэнди Минеллы (Люксембург) и Хизер Уотсон (Великобритания).

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Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Уимблдон-2019.
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