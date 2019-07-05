Скачать
Пятница, 05.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Шахтер не сумел обыграть Юрдинген (Видео)
Шахтер не сумел обыграть Юрдинген (Видео)
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Бубка прокомментировал обвинения в получении взятки
Бубка прокомментировал обвинения в получении взятки

Уимблдон-2019. Свитолина пробилась в 4-й круг

Смотрите фото (13)
Уимблдон-2019. Свитолина пробилась в 4-й круг
15:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В 3-м круге украинка Элина Свитолина одолела гречанку Марию Саккари.

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина (№8 WTA) завоевала право играть в четвертом раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.

В поединке 3-го круга харьковчанка победила гречанку Марию Саккари (32) - 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут.

В поединке четвертьфинала Уимблдона-2019 Элина встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия, 24) - Даниэль Роуз Коллинз (США, 34).

Надаль обыграл Кирьоса в скандальном матче второго круга Уимблдона

5 июля также проведет свой поединок 3-го круга одесситка Даяна Ястремская (35), которая встретится с Викторией Голубич из Швейцарии (81).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Уимблдон-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
03 Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
04 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
05 Уайлдер: У Джошуа были приступы паники перед боем с Руисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь