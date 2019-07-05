Уимблдон-2019. Свитолина пробилась в 4-й круг

Новости спорта: В 3-м круге украинка Элина Свитолина одолела гречанку Марию Саккари.

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина (№8 WTA) завоевала право играть в четвертом раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.

В поединке 3-го круга харьковчанка победила гречанку Марию Саккари (32) - 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут.

В поединке четвертьфинала Уимблдона-2019 Элина встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия, 24) - Даниэль Роуз Коллинз (США, 34).

5 июля также проведет свой поединок 3-го круга одесситка Даяна Ястремская (35), которая встретится с Викторией Голубич из Швейцарии (81).