Уимблдон-2019: Ястремская пробилась в 4-й раунд

Новости спорта: Украинка Даяна Ястремская обыграла швейцарку Викторию Голубич на пути в 1/8 финала Уимблдона-2019.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) обыграла 5 июля Викторию Голубич из Швейцарии (81) в третьем раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.

Результат матча на лондонском корте - 7:5, 6:3.

Встреча длилась 1 час 36 минут.

В четвертом круге Даяна проведет поединок за четвертьфинал с китаянкой Шуай Чжан (50), которая уверенно прошла опытную Каролин Возняцки из Дании (19) - 6:4, 6:2.

Как информировало агентство, ранее в пятницу 4-го круга Уимблдона достигла первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№8 WTA). Она встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия, 24) - Даниэль Роуз Коллинз (США, 34).