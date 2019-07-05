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Теннисистка на Уимблдоне попала подачей в соперницу и выиграла очко (Видео)

Теннисистка на Уимблдоне попала подачей в соперницу и выиграла очко (Видео)
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В парном матче на Уимблдоне-2019 латвийская теннисистка Елена Остапенко попала подачей в соперницу и выиграла очко.

В матче первого круга Уимблдонского турнира в Лондоне Елена Остапенко, которая играет вместе с Вероникой Кудерметовой из России, должна была подать в квадрат Петры Мартич, однако ошиблась и попала в теннисистку Ализе Корне. Однако судья присудил очко именно Остапенко, несмотря на протест француженки, сообщает БТУ.

Отметим, что согласно правилам тенниса ITF, очко считается проигранным, если принимающий игрок отбивает мяч перед тем, как он коснется земли впервые.

Видео с места события:

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В итоге Ализе Корне и Петра Мартич выиграли этот матч со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Во втором круге теннисистки встретятся с Сораною Кирстей (Румыния) и Галиной Воскобоевой (Казахстан).

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Теннис, Видео, Новости тенниса, Елена Остапенко, Уимблдон-2019.
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