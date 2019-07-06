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Надежда Киченок успешно стартовала на Уимблдоне 2019

Надежда Киченок успешно стартовала на Уимблдоне 2019
18:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Надежда Киченок прошла первый круг микста на Уимблдоне 2019.

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла матч первого круга соревнований смешанных пар (микста) Уимблдонского турнира с призовым фондом 430 тыс фунтов.

В дуэте с пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреши Надежда обыграла в субботу тандем Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Синь-Юнь Хань (Китай) - 7:6 (7:2), 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 12 минут.

Во втором раунде Киченок и Куреши встретятся с 10-м сеяным дуэтом Майкл Винес (Великобритания)/Катарина Среботник (Словения).

Уимблдон: Людмила Киченок уступила в 2 круге парного разряда

Напомним, Надежда Киченок ранее прошла в 3-й круг классической парной сетки Уимблдона. Вместе с американкой Эбигейл Спирс она теперь сыграет против 7-го сеяного дуэта Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия).

В миксте же сегодня еще выступит киевлянин Денис Молчанов. Вместе с Галиной Воскобоевой он будет экзаменовать лидеров посева - дуэт Бруно Соарес (Бразилия)/Николь Мелихар (США).

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Уимблдон, АТР, Теннис, Новости спорта, Надежда Киченок.
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