Надежда Киченок успешно стартовала на Уимблдоне 2019

Новости спорта: Надежда Киченок прошла первый круг микста на Уимблдоне 2019.

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла матч первого круга соревнований смешанных пар (микста) Уимблдонского турнира с призовым фондом 430 тыс фунтов.

В дуэте с пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреши Надежда обыграла в субботу тандем Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Синь-Юнь Хань (Китай) - 7:6 (7:2), 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 12 минут.

Во втором раунде Киченок и Куреши встретятся с 10-м сеяным дуэтом Майкл Винес (Великобритания)/Катарина Среботник (Словения).

Напомним, Надежда Киченок ранее прошла в 3-й круг классической парной сетки Уимблдона. Вместе с американкой Эбигейл Спирс она теперь сыграет против 7-го сеяного дуэта Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия).

В миксте же сегодня еще выступит киевлянин Денис Молчанов. Вместе с Галиной Воскобоевой он будет экзаменовать лидеров посева - дуэт Бруно Соарес (Бразилия)/Николь Мелихар (США).