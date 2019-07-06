Монфис: У нас со Свитолиной просто было время пожить для себя

Новости спорта: Французский теннисист рассказал об отношениях с украинкой.

В начале июня Элина Свитолина и Гаэль Монфис удалили совместную страницу в Инстаграме, что породило слухи об их ссоре или даже расставании.

Однако французский теннисист рассказал о том, что истинная причина временного удаления аккаунта была совсем другой:

«Почему мы закрывали наш профиль в Instagram? У нас просто было время пожить для себя.

Здорово делиться чем-то с болельщиками, но последние 2-3 недели у нас не было каких-то идей, нам нужно было какое-то пространство только для нас.

Мы немного поспорили из-за этого и в итоге решили закрыть страницу. Но потом все начали говорить, что мы расстались, так что нужно было ее восстанавливать.

И теперь у нас есть новые идеи. Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора».