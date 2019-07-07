Свитолина и Ястремская проведут матчи четвертого круга Уимблдона-2019 8 июля

Новости спорта: Завтра, 8 июля, Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои матчи 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира.

Украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская в понедельник, 8 июля, разыграют путевки в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира серии Grand Slam в Лондоне (Великобритания) с призовым фондом £15,477 млн. Начало матчей Свитолиной и Ястремской запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Посеянная под 8-м номером Свитолина выйдет на корт против хорватки Петры Мартич (24), а Ястремская встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Два поединка в понедельник проведет Надежда Киченок: в третьем круге женского парного разряда и во втором круге в миксте.