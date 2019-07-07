Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Гвоздик в сентябре может сразиться с Хильберто Рамиресом
Гвоздик в сентябре может сразиться с Хильберто Рамиресом
Стала известна официальная причина удаления Месси в матче с Чили
Стала известна официальная причина удаления Месси в матче с Чили

Свитолина и Ястремская проведут матчи четвертого круга Уимблдона-2019 8 июля

Свитолина и Ястремская проведут матчи четвертого круга Уимблдона-2019 8 июля
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Завтра, 8 июля, Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои матчи 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира.

Украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская в понедельник, 8 июля, разыграют путевки в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира серии Grand Slam в Лондоне (Великобритания) с призовым фондом £15,477 млн. Начало матчей Свитолиной и Ястремской запланировано на 13:00 по киевскому времени. 

Посеянная под 8-м номером Свитолина выйдет на корт против хорватки Петры Мартич (24), а Ястремская встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Свитолина: Я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч

Два поединка в понедельник проведет Надежда Киченок: в третьем круге женского парного разряда и во втором круге в миксте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Уимблдон-2019, Элина Свитолина - Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)
02 Джон Джонс: Я не чувствую, что я лучший в истории
03 Уимблдон: стали известны все участницы четвертого круга
04 Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
05 Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь